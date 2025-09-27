الاحتلال يمنع دخول الأدوية ويشل المنظومة الصحية في غزة بالكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن الاحتلال طلب من المؤسسات الصحية والعاملين مغادرة مدينة غزة بشكل فوري.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الطواقم ستواصل عملها رغم تهديدات الاحتلال ومنع دخول الأدوية، بحسب وكالة شهاب.

وأوضح أن توقف المؤسسات الصحية الدولية عن العمل يشكل ضربة قاسية للقطاع الصحي المنهك بفعل القصف المتواصل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية على مدينة غزة، وسط تصعيد القصف الجوي والمدفعي وتدمير المنازل السكنية وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

ودمرت طائرات الاحتلال، السبت، ثلاثة منازل في منطقة الميناء غربي غزة تعود لعائلات أبو بكر وأبو حصيرة وأبو غزة.

فيما فجّر فجر اليوم مجنزرات مفخخة في منازل بحي تل الهوا جنوب غربي المدينة ومنطقة النفق شمالها.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 20 مستشفى خرجت كليًا عن الخدمة في محافظتي غزة والشمال، فيما تعمل 8 مستشفيات أخرى تحت الخطر.