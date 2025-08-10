بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من السبت الموافق 30 أغسطس الجاري

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، عبر الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل:

https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm

وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الدراسة بكليات الجامعة الجديدة، طبقا لقواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.



وتوضح إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني خطوة أولية ومتطلب ضروري لأجل تحديد المقبولين بالكليات المختلفة، بحيث يُتيح للطلاب إدخال بياناتهم الأساسية وتحميل صور المستندات المطلوبة، ليعقب ذلك إدخال الرغبات، على أن تتولى لجان القبول مراجعة البيانات وصور المستندات، وتطبيق قواعد التنسيق، ثم إعلان نتائج القبول في تاريخ لاحق.



وسوف يبدأ، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس، فتح الموقع الإلكتروني أمام جميع الطلاب لتسجيل بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، على أن يعقب ذلك التسجيل الإلكتروني رفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس.



وأما عن المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني، فتشمل الصور التالية:

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي للطالب

- بطاقة الرقم القومي لولي الامر

- صورة شخصية بخلفية بيضاء

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وأكدت إدارة الجامعة أن الطلاب الذين سبق لهم التسجيل المبكر بملء الاستمارات الورقية لإبداء الرغبات بمقر الجامعة، يتعين عليهم استيفاء خطوات التسجيل الإلكتروني المشار إليها أعلاه، علماً بأن المفاضلة بين جميع الطلاب المتقدمين حسب المجموع الأعلى، مع تمتع أصحاب التسجيل المبكر بأفضلية القبول في حالة زيادة الأعداد وتساوي المتقدمين في مجموع الدرجات.



وجدير بالذكر أنه سيتحدد في تاريخ لاحق موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات، على أن يعقب إعلان النتائج تقديم المقبولين لأصول مستنداتهم المطلوبة بالحضور إلى مقر الجامعة الكائن بـ وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن سداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية ضمانا للجدية، ومع العلم بإن المصروفات الدراسية يتم سدادها على دفعتين: الأولى عند القبول وتسجيل الالتحاق، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.