 حبس صانع المحتوى مونلي 4 أيام في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 10:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

حبس صانع المحتوى مونلي 4 أيام في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:51 م

قررت النيابة العامة، حبس البلوجر الشهير بـ"مونلي" في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووصل البلوجر الشهير بـ"مونلي" إلى مقر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للاستماع إلى أقواله في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهير بـ"مونلي" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمه بخدش الحياء العام ونشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشره الفيديوهات لتحقيق أرباح مالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك