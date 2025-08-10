حبس صانع المحتوى مونلي 4 أيام في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة، حبس البلوجر الشهير بـ"مونلي" في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووصل البلوجر الشهير بـ"مونلي" إلى مقر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للاستماع إلى أقواله في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهير بـ"مونلي" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمه بخدش الحياء العام ونشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشره الفيديوهات لتحقيق أرباح مالية.