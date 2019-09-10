إضراب طياري «بريتيش إيروايز» يستعد لدخول يومه الثاني

يتجه طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" لمواصلة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم وجود أي محادثات بين الطيارين والإدارة لإنهاء الإضراب الذي أدى إلى توقف شبه كامل لرحلات الشركة التي تقدر بالمئات يوم الاثنين.

وقدرت الشركة بأن الإضراب، الذى يستمر ليومين، سوف يؤثر على 195 ألف راكب.

وألغت الشركة معظم الرحلات المدرجة لكل يوم وتقدر بـ850 رحلة جوية، كما تعرض على الركاب استرداد قيمة الرحلة أو تحديد موعد رحلة آخر، في حين تستعد لإلغاء كل رحلات الغد تقريبا فيما وصف بأنه أكبر إضراب في تاريخ الشركة التابعة لمجموعة "أيه.أيه.جي" التي تمتلك أيضا شركة الطيران الإسبانية أيبيريا.

وذكرت رابطة طياري شركات الطيران البريطانية أن تكلفة يوم إضراب تقدر بنحو 40 مليون جنيه استرليني (49 مليون دولار). وكان الطيارون قد رفضوا في يوليو الماضي عرضا من الشركة بزيادة الأجور بنسبة 5ر11% على مدار ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بريتش أيروايز" القول إنه لم يكن لديها أي خيار سوى إلغاء كل رحلات اليوم باستثناء 5 رحلات تم تسيير ثلاثة منها باستخدام طياري الإدارة.

وطالب الرئيس التنفيذي للشركة اليكس كروز الرابطة بالاستمرار في إجراء المباحثات لإنهاء الإضراب.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يجب أن تستمر المباحثات، ويجب أن تكون غير مشروطة".

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين" نحن نتفهم الغضب والاضطراب الذي سببه إضراب الطيارين لعملائنا. بعد عدة أشهر من محاولة التوصل لحل للنزاع على الأجور. نعرب عن أسفنا العميق لوصول الأمور لهذا الحد".

وقال براين ستروتون الأمين العام لرابطة طياري شركات الطيران البريطانية "يجب على الخطوط الجوية البريطانية أن تستيقظ".

وأوضح ستروتون أن الطيارين كان عليهم قبول استقطاعات كبيرة في الأجور خلال الأوقات الصعبة، أما الآن فإن شركة الطيران أصبحت تجني الأموال، ويجب عليها أن تعيد شيئًا إلى طياريها.

ومن المقرر تنظيم إضراب ثان في 27 سبتمبر الجاري، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للنزاع بشأن أجور الطيارين.

من ناحية أخرى أبلغت نقابة "يو.جي.تي" العمالية الإسبانية شركة طيران أيبيريا باعتزامها دعوة عمال الخدمات الأرضية في الشركة إلى الإضراب احتجاجا على إنهاء الشركة للمحادثات التي كانت تستهدف تعديل شروط عقد العمل الجماعي للعمال.

يأتي ذلك فيما تراجع سهم شركة "آي.أيه.جي" بنسبة 3% خلال تعاملات اليوم على خلفية إضراب طياري "بريتش أيروايز".

كان طيارو "بريتش إيروايز" قد أعلنوا عن إضرابهم الذي بدأ اليوم منذ 23 أغسطس الماضي، بعد أن قالت نقابة الطيارين بها إن أحدث المقترحات المالية التي تقدمت بها الشركة غير كافية.

وقالت رابطة طياري بريتش ايروايز (بالبا) في بيان في ذلك الوقت إن أعضاء الرابطة سيضربون عن العمل أيام 9 و 10 و27 سبتمبر.

وقالت (بالبا):" لقد طرحنا عددًا من الحزم التي اعتقدنا إنها كفيلة بحل هذا النزاع.. ولكن شركة بريتش ايروايز لم تقبل أيا من هذه الحزم ، وبات من الواضح بعد بحث الأمر مع الأعضاء خلال الايام القليلة الماضية أن احدث عرض للشركة لا يلقى دعما من أغلب الطيارين".