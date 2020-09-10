رئيس جنوب السودان يعرب عن تقديره للرئيس السيسي لما يقدمه من دعم لبلاده

بحث سيلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب رئيس جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلا في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة آثار الفيضانات بجنوب السودان.

ونقل الدكتور عبدالعاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء في جنوب السودان قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد وزير الري أنه تم استعراض المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان أمام رئيس جنوب السودان.. مشددا على أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان وتنميتها.

وفي سياق آخر، وخلال لقاء الوفد المصري مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد عبدالعاطي أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة.. مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.

كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور عبدالعاطي، والوفد المرافق وتم استعراض أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان، خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.

تجدر الإشارة إلى أنه استكمالا لسلسلة اللقاءات، فقد استقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطي والوفد المرافق مرحبا به في جنوب السودان، ومعربا عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية جنوب السودان.