 اليونان تضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على تركيا - بوابة الشروق
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اليونان تضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على تركيا

د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 3:28 م

ضغطت اليونان على شركائها في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات "قاسية" على تركيا بسبب تنقيبها عن الطاقة في شرق البحر المتوسط​ وهي خطوة قد تطلق جهودا منفصلة في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة بيلاروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس القول إن بحث تركيا عن الغاز الطبيعي في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص هو جزء من الموقف الجيوسياسي العدواني للحكومة التركية.

وقال فارفيتسيوتيس أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس: "تركيا هي عامل رئيسي في زعزعة الاستقرار في المنطقة الأوسع .يجب أن تكون هذه قضية تهم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".

كما حذرت قبرص نظراءها من أنها لن توقع على اقتراح الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عشرات المسؤولين في بيلاروس بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في ذلك البلد ما لم توافق الدول الأعضاء على تضييق الخناق على تركيا في أعقاب أنشطة التنقيب، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وتتطلب قرارات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع من 27 حكومة وطنية للدول الأعضاء في التكتل.

وتفاقمت التوترات بين تركيا واليونان بشأن المياه الإقليمية المتنازع عليها في الأسابيع الأخيرة بعد تصاعد التوترات التركية مع قبرص. وأثار الخلاف التركي اليوناني مخاوف من حدوث مواجهة عسكرية بين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والضغط في اتجاه القيام بمساع دبلوماسية بقيادة ألمانيا للتوصل إلى حل.

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