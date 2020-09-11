لماذا تعد صحة نهر الأمازون هامة لكوكب الأرض؟

على الرغم من أن روافده تعتبر طريقا حاسما لمنطقة بحجم الولايات المتحدة القارية وتعمل كمصدر رئيس للغذاء وسبل العيش لملايين الناس، إلا أن منطقة نهر الأمازون تواجه طوفانًا من التهديدات، منها بناء السدود عبر الحوض وتعطل هجرة الأسماك وتدوير المغذيات ، وإزالة الغابات على نطاق واسع وما ترتب عليه من تدمير للموائل وزيادة الترسبات، والتلوث الناجم عن التعدين والأعمال التجارية الزراعية.

حيث اثر ذلك على الأحياء المائية، بحيث يؤدي الصيد الجائر في النظم الإيكولوجية إلى تقليص قدرة بعض الأنواع على التعافي، كما أن دورات الجفاف والفيضانات أصبحت أكثر وضوحًا.

و يمكن أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى تفاقم بعض هذه التأثيرات عن طريق زيادة درجات الحرارة ، وشدة الجفاف ، وحدوث الحرائق. تبدو منطقة الأمازون القوية معرضة للخطر بشكل متزايد.

ما ذلك فإن قلة من الناس يفهمون أكثر عن بيئة الأمازون والدور الأوسع الذي تلعبه عبر قارة أمريكا الجنوبية،

وللحديث عن سبب أهمية نهر الأمازون عالميا، أجرى موقع "مونجابي" لعلوم البيئة، لقاءا مع مايكل جولدينج، عالم البيئة المائية في جمعية الحفاظ على الحياة البرية، الذي عمل في المنطقة منذ السبعينيات ودرس قضايا تتراوح من تأثير السدود الكهرومائية للهجرة الملحمية لأسماك السلور جالوت، وشارك في تأليف بعض من أكثر الكتب والأوراق تحديدًا عن النهر ، والأنواع المقيمة فيه ، ووظيفته البيئية.

ليس ذلك فقط بل تقديراً لحياته في دفع جهود الحفظ في منطقة الأمازون، سيكرمه متحف فيلد اليوم بجائزة "باركر جينتري"، التي سميت على اسم عالم الطيور تيودور باركر الثالث، وعالم النبات ألوين جينتري اللذان لقيا مصرعهما في حادث تحطم طائرة خلال مسح جوي لغابة سحابية إكوادورية في عام 1993.

حيث تمنح لجائزة كل عام إلى فرد أو فريق أو منظمة متميزة في هذا المجال المسمى ب "بيولوجيا الحفظ"، التي كان لجهودها تأثير كبير في الحفاظ على التراث الطبيعي في العالم والتي يمكن أن تكون إجراءاتها ونهجها نموذجًا للآخرين.

يقول جولدينج إنه يساعد في تغيير وجهات النظر الأرضية إلى حد كبير بشأن الحفاظ على البيئة إلى وجهة تضع الأنهار في مركز الاهتمام، وأنه يجمع العديد من التخصصات والمتعاونين عبر حوض الأمازون لفهم الأنماط التاريخية، وتحديد المخاوف الحالية، وتقديم توصيات للمستقبل.

يعتبر جولدينج قوة دافعة لعدد كبير من مقالات مراجعة الأقران التي تناصر نهجًا على مستوى الحوض لفهم تكاثر أسماك الأمازون الغذائية، وخاصة المهاجرين لمسافات طويلة. أدت جهوده إلى أساليب جديدة للحفاظ على الأمازون ، مع التركيز على الحياة المائية.

كان جولدينج يعمل في منطقة الأمازون منذ السبعينيات، حيث تمت إزالة أكثر من 750 ألف كيلومتر مربع من الغابات عبر الحوض، ويقول ان اكبر التغيرات التي رآها من حيث التحولات في مجال البحث والتغيرات البيئية

كانت إزالة الغابات والسدود على الأنهار الكبيرة.

حيث يعد ذلك التغييران الرئيسيان منذ أوائل السبعينيات عندما أجرى رحلته الأولى إلى الأمازون، فيما يعدان التعدين والتحضر على نطاق واسع ضمن أكبر التغييرات في المنطقة.

حيث أصبح لهذه التغييرات الآن تأثيرات تآزرية على مستوى النظام البيئي، وأصبحت الآثار المحتملة لإزالة الغابات واضحة في وقت مبكر نسبيًا، لا سيما مع بناء طريق تران-أمازون السريع في البرازيل الذي يهدف إلى فتح مزارع الماشية وتوطين المزارعين من شمال شرق البرازيل لتطوير منطقة الأمازون.

ويضيف جولدينج أنه مع ذلك تم إيلاء القليل من الاهتمام نسبيًا لمشكلة تدمير الغابات في الأراضي الرطبة ، لا سيما في السهول الفيضية لنهر الأمازون السفلي، حيث تسببت زراعة الجوت وتربية الماشية في خسائر فادحة، أدت الزيادة الهائلة في الطرق السريعة والطرق الجديدة منذ السبعينيات إلى إزالة الغابات على نطاق واسع عبر جزء كبير من الأمازون، وخاصة جنوب نهر الأمازون. أدى توسع حدود فول الصويا في الأحواض الجنوبية الشرقية من الأمازون والتوسع الزراعي والتعديني في جبال الأنديز أيضًا إلى إزالة الغابات والتلوث المحلي لمنابع أقصى الغرب.

يقول جولدينج إن الأحداث الهيدرولوجية الشديدة، سواء كانت حالات جفاف أو فيضانات، أو مزيج منها، تؤثر على وظيفة النظام البيئي، وأنه بالنسبة للتنوع البيولوجي المائي، فغالبًا ما يكون الجفاف مصدر قلق أكبر من الفيضانات الشديدة ، والعكس صحيح في كثير من الأحيان بالنسبة للمجتمعات البشرية على طول الأنهار.

حيث يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض كبير في مساحة الموائل ، لا سيما في السهول الفيضية ولكن أيضًا في الأنهار والجداول. زيادة معدل وفيات الأسماك والتنوع البيولوجي يزداد بسبب محدودية المساحة وزيادة الافتراس والصيد الجائر من قبل الصيادين المحليين والحضريين، ويؤدي هذا الأخير إلى تفاقم الإدارة الهشة بالفعل لمصايد الأسماك والحيوانات البرية الأخرى.

اما عن الآثار المحتملة لبناء سد واسع النطاق في حوض الأمازون، يقول جولدينج ان معظم التركيز كان على السدود الكبيرة التي شُيدت على أنهار توكانتينز وشينغو وماديرا في النصف الشرقي من حوض الأمازون في البرازيل، والتي تقع في المرتفعات القديمة التي يشار إليها باسم الدرع البرازيلي، وهي تمتد في الغرب إلى حد ما عبر نهر ماديرا.

ويستنزف الدرع البرازيلي أربعة أنهار كبيرة ، والنهر الوحيد الذي لم يتم سدّه حتى الآن هو نهر تاباجوس ، على الرغم من وجود مقترحات لسدّه أيضًا، وأن جميع هذه الروافد الأربعة تدخل في حوض الأمازون من النصف الشرقي.

وأشار إلى انه حتى الآن ، تؤثر السدود الكبيرة على روافدها الفردية أكثر من تأثيرها التراكمي على نهر الأمازون أو مصبه، نظرًا لأن الأحواض الفرعية الجنوبية الشرقية هي أيضًا حدود زراعية وتعدينية رئيسية، لإن مزيجًا متآزرًا من إزالة الغابات والسدود والتلوث والتعدين يؤثر على الأنهار، ومازال العلماء لا يعرفون أين هي نقطة التحول ، أي عند أي نقطة يبدأ عدد الروافد الرئيسية للسدود في التأثير على بيئة نهر الأمازون ومصبه.

وعلى عكس الروافد الثلاثة الأخرى للدرع البرازيلي ، فإن ماديرا لديها منابع في جبال الأنديز في بوليفيا وبيرو، حيث يمثل سدا ماديرا الموجودان أول تأثير رئيسي على نطاق الحوض على النظام البيئي المائي في الأمازون.

فعلى الرغم من وجود سدود على ضفاف النهر بجدران منخفضة نسبيًا ، إلا أن سدود ماديرا تمنع هجرات الأسماك ، مثل أسماك القرموط جالوت التي تهاجر من المصب لتتكاثر في جبال الأنديز أو بالقرب منها.

كما أن ممر الأسماك الجانبي الذي تم تشييده في سد سانتو أنطونيو بالقرب من مدينة بورتو فيلهو في ولاية روندونيا، أصبح لا يعمل كما هو مخطط له، ولا يوجد أي مخرج في سد جيراو عند المنبع منه، هذا يعني أن سدود ماديرا تمنع بعض أهم هجرات الأسماك في الأمازون ، وهذا له آثار بعيدة مثل مصب نهر الأمازون ، ومشاتل بعض الأنواع.

فعلى غرار سمك السلمون، يبدو أن سمك السلور البرتغالي أو دورادو الإسباني، على الأقل قد يمارس التوجي ، وهي الظاهرة البيولوجية حيث يعود أحد الأنواع إلى المنطقة العامة التي ولد فيها، ما يعني أن سدود ماديرا ستدفع عددًا كبيرًا من السكان إلى الانقراض وربما القضاء على 40 ٪ من مناطق التفريخ لهذا النوع.

وإلى ذلك يمكن أن يكون لعدد كبير من السدود الصغيرة في كثير من الأحيان تأثيرات أكبر من سد واحد كبير. ينفجر بناء السدود الصغيرة عبر الأمازون من المرتفعات إلى الأراضي المنخفضة ، ولكن بشكل خاص في المناطق الأكثر جفافاً في الشمال والجنوب وفي الأجزاء العليا من جبال الأنديز، مع توقع مناخات أكثر جفافاً وتوسع الزراعة وتربية الأحياء المائية ، ونقص إدارة الجداول ، يمثل بناء السدود الصغيرة الآن تحديًا بيئيًا كبيرًا في بعض أجزاء الأمازون.