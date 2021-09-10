قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن السجلات الدولية تؤكد أن الساحل الشمالي لم يشهد أي حوادث هجوم أسماك قرش على أشخاص خلال الفترات الماضية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه فور تلقي البلاغ عن إصابة أحد الغطاسين بإحدى قرى الساحل الشمالي، أجرى الفرع الإقليمي للوزارة والمحميات الطبيعية مسحًا بطول 7 كيلومترات وعمق 500 متر ناحية قرية مراسي، فيما لم يتم العثور على أي أسماك قرش.



وأوضحت أن فريقًا على الشاطئ أجرى استجوابًا لزملاء الغطاس المصاب والموجودين هناك أيضًا، وجميعهم أكّدوا عدم تسجيل أي حوادث.



ولفتت الوزيرة، إلى أن المتخصصين البيئيين والأطباء الذين أجروا الجراحة للغطاس المصاب أكّدوا أن إصابته عبارة عن قطع بآلة حادة، وقالت: "الجرح يبدو مستقيمًا ولا توجد علامات للغرز بالأسنان.. سمكة القرش بتهرس المكان اللي بتهاجمه وهذا لم يحدث".



وشددت ياسمين، على أن جرح الغطاس المصاب ليس بسبب كائن بحري، مطمئنة المواطنين بأنه لم يتم رصد أي أسماك قرش هناك.



وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمــين، إثر ادعاء هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في احد قرى الساحل الشمالى علي بعد حوالي ثلاثة كيلو مترات في المياه، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.