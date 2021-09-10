في أول تعليق لها عقب رفض المحكمة الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفليها من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.



ونشرت الفنانة زينة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" والذي كانت تتحدث فيه عن تعبها، وكيف كانت تخشي أن تموت وهي نائمة من الحزن.



وعلقت زينة علي الفيديو: بصراحةً بقف عاجزة قدام الفيديو ده وبقول مين دي، واستحملت إزاي، وصبرت قد إيه.



وتابعت: اتعلموا الصبر حتى لو على الظلم، وصدقوني ربنا كريم واسمه العدل،حتي الوجع هيتنسي.



وأكملت: انا اصلا حاسة اني بشوف واحده بتقطع قلبي بس مش عارفاها، نسيتها بكل وجعها، ربنا حنين اوي علينا، حبكم ليا كان سند كبير بعد ربنا ودعواتكم.



وختمت كلامها: اتعلموا الصبر والرضا، أنا اليوم أقوى، أنا اليوم أفضل، انا كل يوم اقدر نعم الله أكتر، ألف حمد ليك يارب.







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