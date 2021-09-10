الكرملين: نأسف لتصريحات الرئيس الأوكراني حول احتمال نشوب حرب مع روسيا

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أسفها حيال تصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن احتمال نشوب حرب مع روسيا.



وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ردا على سؤال حول ردة فعل الكرملين على هذه التصريحات: "نأسف لذلك".



وتابع بيسكوف معلقاً عما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن احتمال نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا "لا نريد الغوص في أي توقعات مروعة".



وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه لا يستبعد نشوب حرب واسعة النطاق مع روسيا، قائلا إنه إذا حدث ذلك، فسيكون أكبر خطأ ترتكبه موسكو.