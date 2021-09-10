ميرور: رونالدو سيبدأ أساسيا في تشكيل يونايتد ضد نيوكاسل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت صحيفة "الميرور" البريطانية، عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والمقرر لها عصر غد السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وستتجه جميع الأنظار نحو هذه المباراة بشدة لأنها أول مباراة سيتواجد فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بعد عودته للمعقل الذي شق فيه طريقه نحو الإنجازات.

وكان اللاعب البرتغالي الدولي تدرب مع زملائه هذا الأسبوع للمرة الأولى بعدما ترك العملاق الإيطالي يوفنتوس بعد ثلاث سنوات في تورينو.

وقال سولشاير المدير الفني ليونايتد عن مركز رونالدو:"أريده في منطقة الجزاء، ويسجل الكثير من الأهداف".

وسيبدأ رونالدو مع يونايتد في مركز المهاجم، وبجانبه جناحين ومن المرجح أن يكونا جرينوود وجادو سانشو ومن خلفهم برونو فيرنانديز وبول بوجبا.

من المتوقع حسبما ذكرت "ميرور"، أن يبدأ مانشستر يونايتد بطريقة (4-3-3):

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ماجواير، شو

خط الوسط: ماتيتش، بوجبا ، فرنانديز

خط الهجوم: سانشو ، رونالدو، جرينوود