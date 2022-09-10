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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمركز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:31 م
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تاكسي غرب مدخل قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي رقم 7529 ن ر ا، غرب مدخل قرية طهنشا على طريق المحيط بمركز المنيا، ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع الحادث ما أسفر عن إصابة كل من: "محمد خلف، 22 سنة، سائق، ومختار ناجي 22 سنة، مقيمان بقرية أبو عياد، وشيماء عبد الحميد، 28 سنة، ومقيمة صفط الغربية".

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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