جيش الاحتلال يعلن شن هجوم على مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أغار قبل قليل، على ما زعم أنها «عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله» في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، «تدمير مبانٍ عسكرية وبنى تحتية إرهابية إضافية عمل منها عناصر حزب الله في الفترة الأخيرة».

وزعم أن «وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، عدوانًا جويًا مستهدفًا وادي النميرية في منطقة النبطية بسلسلة غارات، ملقيًا خلالها عدد من صواريخ جو - أرض أحدث انفجارها دويًا تردد في أرجاء المنطقة.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، شن الطيران الحربي المعادي بعد أقل من ربع ساعة، غارة جوية مستهدفًا وادي حومين.

ويتزامن العدوان الجوي مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء بلدات: الدوير، والشرقية، والنميرية، وتول، والنبطية، وزبدين، وجبشيت وعلى علو متوسط.