رئيس الأركان التركي يتفقد موقع حطام الطائرة التي كانت تقل نظيره الليبي محمد الحداد

تفقد رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، حطام الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد قرب العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول الأربعاء، أن بيرقدار أوغلو وصل إلى قضاء هايمانا قرب أنقرة، وتوجه إلى موقع الحادث بعد تلقيه معلومات من المسؤولين العسكريين.

ورافق بيرقدار أوغلو قائد القوات البرية التركي الفريق أول متين توكيل، و قائد القوات الجوية التركية الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو وقائد القوات البحرية التركية، الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي و4 آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسنبوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.