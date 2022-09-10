تحدث مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة الزمالك بركلات الترجيح أمام الهلال بنتيجة 4-1، ليتوج الفريق السعودي ببطولة كأس لوسيل.

وقال مرتضى في تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "سيد نيمار كان وحش أمام 80 ألف مُشجع، يجب أن يتم فتح المدرجات في مصر، وتكون هناك عقوبات على الأندية بمنع دخول جماهيرها في حالة السباب الجماعي والتجاوزات".

وأوضح: "رأينا اليوم إبراهيما نداي وزكريا الوردي، وحظهما السيء إنهما حصلا على بطاقة صفراء بمجرد نزولهما، هما من حماسهما كانا يريدان أن يظهرا أنفسهما، ولكنهما من أفضل اللاعبين في إفريقيا، ولم يتدربا سوى مران واحد فقط".

وواصل: "مدحت شلبي تجاهل رئيس بعثة الزمالك والانضباط الذي فعله وكان يُمثل مصر، (إنت راجل شيبان عندك 92 سنة)".

وشدد: "لو كان تصدي عواد لم يُعاد كان من الوارد أن نفوز، ولكن الهلال أجهز لأنه يلعب في الدوري ومعهم مدرب من أعظم المدربين في الدنيا رامون دياز".

وأتم: "سنفوز على الهلال عندما يكون عندنا فريق يقف على قدميه مرة أخرى، لكن الفريق السعودي عنده لاعبين أقوياء، لاعب منهم (رقبته أد إمام عاشور)".