الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة تبرعات لمتضرري الكوارث الطبيعية في 3 دول

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حملة جمع تبرعات لمتضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف في كل من الصومال والسودان وباكستان.



جاءت الحملة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية والأجهزة التابعة لها في مجمع الأفنيوز، حيث قالت الأمين العام في الجمعية، مها البرجس، إن إطلاق الحملة يأتي تضامنًا مع الظروف الراهنة الصعبة التي يواجهها الأشقاء في الدول المذكورة واستجابة للحاجة الماسة لما ينقصهم من متطلبات الحياة الأساسية لاسيما في الشأن الدوائي والمأوى ومياه الشرب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأضافت البرجس أن الدول الثلاث تعاني أزمة إنسانية كبيرة حيث تضرر بسببها ملايين الأشخاص في ظل النقص الشديد لمتطلبات الحياة، كما دعت الجميع إلى المسارعة بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.



وأشارت البرجس إلى أن الحملة تهدف إلى رفع المعاناة عن متضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف، وذلك في ظل الدور الإنساني والريادي الذي تؤديه دولة الكويت على المستويين الشعبي والدولي.



وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" لاعتماد العالم على الوقود الأحفوري، حيث قام بجولة في أجزاء من باكستان تعرضت لفيضانات نتجت عن تغير المناخ.



وقالت "فرانس برس" إن ما يقرب من 1400 شخص لقوا مصرعهم في الفيضانات التي تغطي ثلث البلاد، مما أدى إلى القضاء على المحاصيل وتدمير المنازل والشركات والطرق والجسور.



وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى حشد الدعم لباكستان، التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية المتضررة.