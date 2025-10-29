شبكة العربية ترد على اتهامات الدعم السريع لها بتزييف صور المجازر في الفاشر

ردّت شبكة العربيةـ على الاتهامات التي ساقها بيان مجلس التأسيس التابع للدعم السريع والتي اتهم فيها الشبكة بالانحياز في تغطية التطورات في السودان واتهامها ببث صور وفيديوهات مزيفة للمجازر التي تقع يوميا في الفاشر بعد سيطرتهم عليها.

وقالت الشبكة في بيان، إنها «كما في كل الصراعات التي قامت بتغطيتها خلال مسيرتها تقف في المنتصف ولا تنحاز لأي طرف».

وأضافت: «فكما قام الدعم السريع اليوم بتعليق عمل صحفيينا قام الجيش السوداني بنفس الخطوة سابقا وهذا دليل على أن شبكة العربية - الحدث تنقل الأخبار والتطورات بعد التأكد منها».

وأوضحت أنّ جميع الفيديوهات والصور التي بثتها الشبكة للمجازر غير الإنسانية التي حدثت خلال الأيام الماضية وما زالت تحدث صحيحة وتم التأكد منها وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بأن صور المجازر هي لقصف سابق وقع قبل أشهر من جهة أخرى، فترى الشبكة أن هذا كلام عار عن الصحة.

وختمت الشبكة بالقول إنها دائما تطبق قواعد المهنية في نقل الأخبار والحقيقة مهما كانت خلال الحروب والصراعات وتعمل بشكل جدي للتأكد من كل الأخبار والصور قبل بثها على الهواء وهي بثت اتهامات الدعم السريع على شاشاتها ولأنها تمتلك حق الرد أصدرت هذا البيان الذي ينفيها.