وزيرة الخارجية الألمانية تزور كييف للمرة الثانية منذ بدء الحرب

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم السبت، إلى كييف في ثاني زيارة لها لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية هناك.



وقالت الوزيرة عند وصولها إنها تهدف من هذه الزيارة إلى إظهار "أننا سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا - عبر توريد الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".



وتوجهت بيربوك، إلى كييف من بولندا ليلة الجمعة/السبت على متن قطار خاص وبرفقة وفد صغير.



جدير بالذكر أن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق منذ بداية الحرب.



وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، من بين آخرين. ولم يتم الإعلان عن باقي برنامج الزيارة حتى الآن لأسباب أمنية.