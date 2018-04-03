 كشف ملابسات اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالإسكندرية: والدها حرر محضرا ضدها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كشف ملابسات اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالإسكندرية: والدها حرر محضرا ضدها

مصطفى عطية:
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 5:22 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 5:22 م
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية. متضمناً إختفاء فتاة بالإسكندرية فى ظروف غامضة.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية) وتبين قيام والدها بتحرير محضر بشأنها لقيامها بالاستيلاء على مبلغ مالى منه وترك مسكن الأسرة بمنطقة العامرية.

وأمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بإحدى الشقق المُستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهتها قررت قيامها بترك المسكن بمحض إرادتها لوجود خلافات أُسرية، وأضافت أنها استولت على المبلغ المالى وإنفاقها المبلغ على متطلباتها الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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