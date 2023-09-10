محافظ المنوفية يتابع جهود رؤساء الوحدات المحلية في أعمال الرصف والتطوير بالمحافظة

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث يجرى تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات سيدي عز الدين بمركز ومدينة تلا، وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بمتفرعات منطقة الكوراني بمدينة سرس الليان.

وأشار المحافظ إلى إجراء أعمال التطوير بامتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية بمدينة الشهداء، وشدد المحافظ على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

كما شدد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق.