 الجزيري يحضر مران الزمالك بعد العودة من تونس - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجزيري يحضر مران الزمالك بعد العودة من تونس

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 7:18 م

حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي،  لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم  14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك