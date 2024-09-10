مصرع عامل إثر انقلاب تروسيكل في سمالوط بالمنيا

لقي عامل بناء مصرعه، جراء وقوع حادث سير لانقلاب تروسيكل ناحية طريق قرية العباسية وأبوعباس، وتم نقله لمستشفى سمالوط التخصصى ثم مستشفى الراعي الصالح.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء أحمد الحيني، مساعده للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوفاة عامل بناء بعد دخوله مستشفى الراعي الصالح، إثر إصابته بنزيف في المخ، جراء وقوع حادث سير لانقلاب تروسيكل ناحية طريق قرية العباسية وأبوعباس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن العامل يدعى "شريف خميس فايز"، 24 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته بنزيف واشتباه مابعد الارتجاج.

وقررت النيابة العامة بمركز سمالوط، انتداب الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان، حيث وقع مفتش صحة المركز الكشف الطبي على الجثمان، وذكر في تقريره أن الوفاة بسبب نزيف بالمخ ادعاء الحادث، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة.



وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثمان، وتسليمه لأهليته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.