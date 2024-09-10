عبد الباسط حمودة يرد لـ الشروق على إشاعات وفاته: بعض الفنانين خائفين من موهبتي

أعرب الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة عن استيائه من انتشار إشاعة موته بشكل متكرر، مؤكدًا أن هذه الإشاعات تؤثر سلبًا على عائلته وجمهوره، وقال: "عيب ما يحدث، عائلتي وجمهوري يصدقون هذه الإشاعات، فلماذا كل هذه الحرب والإشاعات؟ أنا أعمل في سلام".

وأضاف عبد الباسط حمودة في تصريح لـ"الشروق": "من يروج هذه الإشاعات هو على الأرجح فنان خائف من موهبتي ويريد أن يأخذ مكاني. رسالتي له هي أنني موجود وسأستمر في رسالتي الفنية حتى آخر نفس. لن أترك مكاني الفني لأحد، وأدعو الله أن يمنحني الصحة وطول العمر ويمنع عني الأذى وترويج الإشاعات".

وكان آخر أعمال عبد الباسط حمودة دويتو بعنوان "عفاريت" مع مطرب المهرجانات مسلم، والذي تم طرحه مؤخرًا عبر موقع "يوتيوب".