تراجع التفاؤل الإسرائيلي بنجاح عملية اغتيال قادة من حماس في الدوحة

تراجع، الأربعاء، بشكل كبير التفاؤل لدى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بنجاح عملية اغتيال قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

وقال المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش: "منذ وقت متأخر من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، سمعتُ من مصادر متعددة في المؤسسة الدفاعية شكوكًا كثيرة بشأن نتائج الهجوم الإسرائيلي الذي شُنّ أمس في قطر".

وذكر أن مصدرين في المؤسسة الدفاعية أخبراه الليلة وهذا الصباح بأن "الأمور لا تبدو جيدة، ولا تدعو للتفاؤل"، وذلك بعد أن أعربا عن تفاؤل أكبر في وقت سابق من مساء أمس، وفق المراسل.

وتابع كادوش: "لا يزال الأمر غير مؤكد، وعلينا بالطبع توخي الحذر، لكن هذه هي صورة الوضع في إسرائيل حتى صباح اليوم: تشاؤمٌ ما بشأن نتائج الهجوم".

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء: "حتى الآن، لم يكن هناك تأكيد إسرائيلي رسمي لنجاح العملية".

وأضافت: "صدمت عملية قمة النار العالم، لكن نتائجها غير واضحة بعد".

وكان المسئولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أصروا الثلاثاء، على نجاح عملية الاغتيال رغم تأكيد حركة حماس بفشلها في قتل قادة الحركة في الدوحة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، عنصر الأمن القطري بدر الحميدي.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و605 شهداء و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.