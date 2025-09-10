ملك الأردن يؤكد لعباس دعم الأردن للفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دعم الأردن الراسخ للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.

وشدد الملك عبد الله، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على استمرار الأردن ببذل كل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، مؤكدا رفض الأردن المطلق لأية إجراءات لضم الأراضي.

وبالحديث عن مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك الشهر الحالي، أكد الملك عبدالله أهمية أن ينتج عن المؤتمر خطوات واضحة تدعم المسار السياسي، لا سيما مع نية عدة دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته للوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة، مجددًا إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر.

وتناول اللقاء مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد الملك ضرورة حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للحد من الوضع الكارثي.

وجدد التأكيد على رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

ولفت إلى استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

وشدد على أهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح وتمكينها، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني الدور المحوري للأردن، بقيادة الملك عبدالله، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده.