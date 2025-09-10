السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته في هجوم زولينجن المميت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق مواطن سوري بعدما وجدت محكمة ألمانية أنه مذنب بتنفيذ هجوم إرهابي مميت على مهرجان في مدينة زولينجن بغرب البلاد العام الماضي.

ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على عيسى الحسن، 27 عاما، بسبب 3 تهم بالقتل بين اتهامات أخرى، فيما أقرت محكمة دوسلدورف الإقليمية بقسوة جرائمه.

وفي 23 أغسطس 2024، قُتل 3 أشخاص وأصيب العديد في هجوم الطعن خلال مهرجان أقيم بالشارع في زولينجن وهي مدينة يقطنها نحو 170 ألف شخص إلى الشرق من دوسلدورف. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم.

سلم الحسن نفسه بعد أيام قليلة من الهجوم ومثل أمام القضاء في دوسلدورف القريبة منذ أواخر مايو. وأقر بتنفيذ الطعن في اليوم الأول من التحقيقات .

وكان الضحايا رجلين يبلغان 56 عاما و67 عاما، وامرأة تبلغ 56 عاما. وأصيب 8 أشخاص في الهجوم.