آبل تكشف عن أحدث أجيال الهاتف الذكي آيفون في ظل حرب ترامب التجارية

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل عن هاتفها الذكي الأحدث آيفون 17، إلى جانب تحديث لساعاتها الذكية وسماعتها الذكية أيربود خلال الاحتفال السنوي لإطلاق المنتجات الجديدة الأربعاء.

ويعتبر آيفون 17 أول هاتف ذكي جديد تطرحه آبل منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم وإطلاقه لحرب تجارية شاملة بفرض قيود ورسوم جمركية على الواردات، في محاولة لإجبار الشركات على العودة إلى تصنيع منتجاتها على الأراضي الأمريكية.

يزيد حجم آيفون 17 عن الجيل الحالي آيفون 16 حيث يبلغ مقاس الشاشة 3ر6 بوصة ويعمل بشريحة أيه 19 التي تساعد في تشغيل خصائص الذكاء الاصطناعي التي تم تزويده بها. كما تم تحديث الكاميرا الأمامية للهاتف الجديد لكي تغطي مساحة أوسع مع تزويدها بنظام استشعار جديد، يسمح للمستخدم بأخذ لقطات واسعة للغاية دون الحاجة لتدوير الهاتف.

ولا يزال من المتوقع تصنيع الأجهزة الجديدة في مراكز تصنيع آبل في الصين والهند، مما أثار استياء إدارة ترامب.

وقد أصر كل من ترامب ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مرارا وتكرارا على تصنيع أجهزة آيفون في الولايات المتحدة بدلًا من الخارج، وهو مطلب غير واقعي.

ويقول المحللون إن نقل تصنيع أجهزة آيفون إلى الولايات المتحدة يحتاج سنوات لتحقيقه، وسيؤدي إلى ارتفاع سعره إلى الضعف أو المثلين مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 1000 دولار في المتوسط.

من ناحيته حاول تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل استرضاء ترامب بالتعهد في البداية بأن آبل ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، ثم رفع الرهان الشهر الماضي بإضافة 100 مليار دولار أخرى إلى هذا الالتزام. كما أهدى ترامب تمثالًا بقاعدة من الذهب عيار 24 قيراطًا.