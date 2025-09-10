وزيرة الخارجية الألمانية السابقة بيربوك تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا

رسميا، أصبحت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، والبالغة من العمر 44 عامًا، اليمين (البروتوكولية) في نيويورك لتتسلم منصبها الجديد، حيث تعهّدت بيربوك، وهي تضع يدها على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة، بأن تعمل في هذا المنصب لخدمة مصالح الأمم المتحدة بشكل حصري.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يتطلع إلى العمل مع بيربوك "للمضي قدما في البحث عن حلول عالمية لمشاكل عالمية".

وسبق ذلك مغادرة رئيس وزراء الكاميرون الأسبق، فيليمون يانج، سلف بيربوك، لمهام منصبه كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال ذلك قال يانج موجها حديث لبيربوك: "سيدتي، ارتقي بالجمعية العامة إلى آفاق جديدة"، وذلك قبل أن يسلمها المطرقة الخشبية التي تُستخدم لافتتاح الجلسات واختتامها، والتي قامت بيربوك بتجربتها فورًا. ومن المقرر أن تعقد بيربوك أول جلسة للجمعية لها كرئيسة لاحقًا في وقت لاحق من اليوم، وأن تلقي خلالها كلمة.

وقالت بيربوك أمام الصحفيين في نيويورك: "أنا ممتنة ويشرفني جدًا أن أتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام المقبل. إن أداء اليمين على الميثاق الأصلي يذكرنا بما يمكن للعالم أن يحققه معًا، لكن حين ننظر إلى غزة أو أوكرانيا أو السودان أو هايتي، فسيتم تذكيرنا أيضًا كم مرة أخفقنا في الوفاء بهذه الوعود".

وأضافت أن الأمم المتحدة تواجه ضغوطًا مالية وسياسية، وهي الآن عند مفترق طرق، وأردفت:"مهمتنا في الدورة الثمانين هي أن نُظهر لثمانية مليارات إنسان لماذا ما زالت هذه المنظمة ذات أهمية".

وتم انتخاب بيربوك في هذا المنصب في يونيو الماضي بأغلبية ساحقة، لتصبح خامس امرأة تتولى رئاسة الجمعية العامة لأمم المتحدة، وهو منصب ذو أهمية بروتوكولية في المقام الأول، ولا ينبغي الخلط بينه وبين دور الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش. ويستمر شغل هذا المنصب لمدة عام واحد.

وبصفتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستتولى بيربوك - من بين أمور أخرى - رئاسة جلسات الجمعية وتحديد الإجراءات وبنود جدول الأعمال.

وستتولى بيربوك إدارة جلسات الجمعية العامة وتحديد الإجراءات وبنود جدول الأعمال، بما في ذلك أثناء النقاش العام المرتقب في أواخر سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم. لكن قرارات الجمعية العامة غالبًا ما تحمل قيمة رمزية أكثر من كونها ملزمة، وتُعتبر بمثابة تعبير عن المزاج العام العالمي.