كوريا الجنوبية: الإفراج عن 330 عاملا محتجزا في مصنع بطاريات بولاية جورجيا قبل إعادتهم إلى البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية أفرجت عن 330 عاملا، معظمهم من الكوريين، كانوا محتجزين في مصنع للبطاريات قيد الإنشاء بولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وذلك قبل إعادتهم إلى كوريا الجنوبية على متن رحلة جوية.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل العمال بحافلات إلى أتلانتا حيث سيستقلون طائرة مستأجرة من المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر غد الجمعة.

وأثارت المداهمة التي نفذتها إدارة الهجرة في 4 سبتمبر الجاري في موقع بناء تابع لمجمع سيارات ضخم لشركة هيونداي في جورجيا، غضبا واسعا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد وقت قصير من تعهد سول باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة أثناء مفاوضاتها لتجنب أعلى رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.



