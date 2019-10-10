وزير داخلية ألمانيا يضع إكليلا من الزهور أمام المعبد اليهودي في هاله

قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر -اليوم الخميس- بزيارة للمعبد اليهودي الذي استهدفه هجوم أمس بمدينة هاله الألمانية.

ووضع زيهوفر إكليلا من الزهور أمام المعبد، ثم دخل المعبد صامتا.

وكان مسلح حاول أمس تنفيذ مذبحة بين العشرات داخل معبد مدينة هاله، وقالت دوائر أمنية إن الرجل، واسمه شتيفان ب.، من ولاية سكسونيا-أنهالت، أراد اقتحام المعبد لتنفيذ هدفه، ولكنه فشل في ذلك.

ويواجه الشاب الألماني الذي يبلغ من العمر 27 عاما اتهاما بقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، على الأقل، أمام المعبد وكذلك بمطعم "دونر كباب" تركي صغير قريب من المعبد.