 الداخلية تعلن إحباط هجوم على ارتكاز أمني بالعريش ومصرع الانتحاري - بوابة الشروق
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الداخلية تعلن إحباط هجوم على ارتكاز أمني بالعريش ومصرع الانتحاري

مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 9:04 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 9:14 م

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة استهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحاري.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اليوم، «مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله».

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