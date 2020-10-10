مهرجان أفلام الإنتاج المتميز يكرم شرين غيث بعد غد الإثنين

يكرم المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز بقصر السينما في جاردن ستي، السيناريست والمخرجة الراحلة شرين غيث، وذلك من خلال ندوة فيلمها "همس النخيل"، المشارك في المهرجان، والذي سيعرض في السابعة مساء بعد غد الاثنين.

وقال عادل عبساوي، رئيس إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، إنه قدم الدعوة لعدد من أفراد أسرة المخرجة الراحلة للمشاركة في الندوة، واستلام درع التكريم، مشيرًا إلى تميز شرين غيث، والتي حصدت للتليفزيون المصري 8 جوائز دولية ومحلية عن فيلمها الوثائقي "همس النخيل"، والذي تم اختياره للمشاركة في المهرجان.

ووجت إدارة المهرجان تحية لفريق العمل بالفيلم، وائل يوسف، وشريف شعير، وأحمد حسن، وتامر أحمد، وعمرو أبو زكري، ومحمد جلال، وسامر ماضي، والمهندس أسامة الشيخ.

وعلى صعيد آخر يحتفي المهرجان في السابعة من اليوم السبت، بشاعر السينما التسجيلية المخرج الكبير الدكتور علي الغزولي، وذلك من خلال عرض خاص لفيلمه "حديث الصمت"، ويقيم له ندوة بحضور المخرج الكبير، يتحدث فيها عن مشواره مع فن السينما، وتخصصه في الاأفلام التسجيلية، وكيف أصبح رائدًا لهذا النوع من السينما في الوطن العربي.

ويعرض المهرجان أيضًا الفيلم الروائي القصير "يا مرسال المراسيل" بطوله فتحي عبد الوهاب، إخراج حلمي عبد المجيد.

وكان المهرجان قد شهد مساء أمس الجمعة، عرض فيلمين من أهم افلام الإنتاج المتميز، الأول هو الفيلم التسجيلي "الجمار" للمخرج أحمد توفيق، والذي قدم صورة للحياة في الوادي الجديد، انطلاقًا من القلب النخلة التي تعد رمزًا للحياة في الواحات، مرورًا بتاريخ الواحات الضارب بجذوره في الزمن ووصولًا لتفاصيل حياة الناس وتطورها.

والفيلم الثاني هو "اللعب فوق جبال النوبة"، بطولة حنان مطاوع، وإخراج حسن عيسى، الفيلم مأخوذ عن رواية للأديب النوبي إدريس علي، تتناول قصة فتاة جاءت للحياة نتيجة تزاوج بين أب نوبي وأم قاهرية، يقرر والدها إرسالها لتعيش مع جدتها بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة مع شاب في القاهرة، وترصد مشاهد الفيلم معانات هذه الفتاة في الإقامة مع الجدة العجوز المتمسكة بفرض العادات والتقاليد، وغيرها من مظاهر حياة لم تألفها الحفيدة من قبل.