مسلسل لؤلؤ لمي عمر يعرض في فبراير المقبل

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "لؤلؤ"، عرض العمل على القنوات الفضائية في شهر فبراير المقبل، وينتمي العمل لقائمة المسلسلات التي تتكون أكثر من 30 حلقة، وتشارك به الفنانة مي عمر أولى بطولالتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية والشهرة، وتدور الأحداث في 40 حلقة متصلة.

ومسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته بجانب مي عمر كلا من الفنان أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، ومن تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

ويذكر أن مسلسل "الفتوة"، هو آخر أعمال الفنانة مي عمر، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وكان من بطولة الفنان ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، وهنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ومن إخراج حسين المنباوي.