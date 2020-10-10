إسبانيا تعزز صدارتها للمجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية

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عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة بفوزه على المنتخب السويسري 1 - 0، في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه السويسري، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع مضيفه الأوكراني.