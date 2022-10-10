مصرع طالبة وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالفرافرة

لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأحد، في حادث سير بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة ومصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة نفيسة أحمد حسين ١٥ عامًا، وإصابة أثنين آخرين بعد أن صدمتهما سيارة بمدينة الفرافرة، وتم إجراء الاسعافات الأولية للمصابين وايداع جثة المتوفية لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.