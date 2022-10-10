دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية تختار مصر للطيران لنقل المشاركين في احتفالها بالأقصر

وصلت منذ قليل رحلتي مصر للطيران الخاصة رقم MS3904 وMS3906 من طراز بوينج B737-800NG إلي مطار بولونيا بإيطاليا قادمتين من مطار الأقصر الدولي، لعودة مايقرب من 250 شخصية يمثلون إدارة بيت الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي.

وذكرت مصر للطيران في بيان منذ قليل أن الرحلة تضمنت على متنها عشرات الشخصيات من فناني العالم ومصممي وعارضي الأزياء وكبار الصحفيين والكتاب المتخصصين في هذا المجال من مختلف الجنسيات المشاركين في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس الدار والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بساحات معابد مدينة الأقصر.

ولفتت الشركة إلى أن اختيار إدارة بيت الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي مصر للطيران لنقل ضيوفها، يعكس الثقة في جودة مستوي الخدمات التي تقدمها الشركة خلال جميع مراحل السفر، ويؤكد على المكانة الكبيرة لمصر في الأوساط العالمية، وما تتمتع به المقاصد السياحية المصرية من سمعة جيدة.