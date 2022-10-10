أكثر من نصف البولنديين يؤيدون الحصول على تعويضات من ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في بولندا اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف البولنديين يؤيدون مطالب حكومة بلادهم الخاصة بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن الدمار الذي حاق بالبلاد إبان الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "سي بي أو إس" لقياس الرأي.

وحسب النتائج، أعرب 57% من المشاركين في الاستطلاع عن اقتناعهم بضرورة أن تطالب بلادهم بالحصول على تعويضات من ألمانيا، وفي المقابل، أعرب 33% من المشاركين عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي على بولندا أن تفعل هذا.

وأظهرت النتائج أن 10% من المشاركين قالوا إنهم ليس لديهم رأي في هذا الموضوع.

وكانت لجنة برلمانية في وارسو قدمت في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي (بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية) تقرير خبراء قُدرَت فيه الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية في بولندا بأكثر من 3ر1 تريليون يورو.

يذكر أن حزب حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا كان قد شدد خلال الأسابيع الماضية من مطالبات التعويض الموجهة إلى ألمانيا منذ فترة طويلة.

وفي المقابل، كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أعربت مؤخرا عن رفضها الواضح لهذه المطالبات وذلك خلال زيارة قامت بها إلى العاصمة البولندية وارسو في الأسبوع الماضي.