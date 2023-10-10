حكومة هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى الضفة الغربية المحتلة

حذرت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الهولنديين من السفر إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت هولندا قد حذرت بالفعل من السفر إلى مناطق في إسرائيل متاخمة لقطاع غزة وسوريا ولبنان ومصر بعد أن شنت حماس عملية التوغل في إسرائيل يوم السبت، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وبدأت عدة دول بحصر رعاياها المفقودين في إسرائيل، إذ قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأول، إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس، في مطلع الأسبوع، مضيفاً: "نعتقد أنه من المحتمل أن يكون أمريكيون من بين المحتجزين لدى حماس ونعمل على التأكد من ذلك"، بحسب قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأكد بايدن في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن سلامة الأمريكيين، سواء في الداخل أو الخارج، هي أولويته القصوى كرئيس.

وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن بكين تحاول التحقق من معلومات تحدثت عن مقتل صينيين اثنين في الصراع الدائر في إسرائيل والتأكد منها.

أدلى وانج ون بين المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على تقرير أشار إلى مقتل عاملين صينيين في سديروت بالقرب من حدود قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي مكسيكو سيتي، قال وزير الخارجية الارجنتيني سانتياجو كافييرو، أن سبعة أرجنتينيين قتلوا في الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل، السبت الماضي، فيما لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين، مضيفاً أن نحو 625 مواطنا في إسرائيل طلبوا أيضا العودة إلى الأرجنتين.

وفي فيينا، قالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان، أمس إن ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركة حماس.

وقالت الوزارة "هناك ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين كانوا مقيمين في الآونة الأخيرة في جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض يمكن أن يكونوا أيضا من بين الكثير من المختطفين الأجانب. ولا يوجد حاليا تأكيد رسمي".

وفي بانكوك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، أمس، إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل وفقا لأحدث الأرقام المتاحة