سفير إيران في لبنان: ندعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

أكد سفير إيران في لبنان مجتبى أماني دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة، ووقوفها إلى جانبه في عملية طوفان الأقصى.



ونقل موقع "النشرة" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن مجتبي قوله، خلال لقائه وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، إن "ما جرى يمثّل هزيمة كبيرة لجيش الاحتلال"، مشيدا بأداء "المقاومة الفلسطينية الأسطوري".



ووضع ممثل الحركة، السفير الإيراني بـ"مجريات عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "المقاومة أطلقت هذه المعركة كردّة فعل على العدوان المستمر من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى، وتمادي الاحتلال في إجرامه في كافة الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت نسف أكذوبة الجيش الذي لا يقهر، وأذلّت جيش الاحتلال وحكومة الإرهاب الفاشية".



وعبّر الجانبان عن "إدانة الجرائم التي يتركبها الاحتلال في قطاع غزة"، داعين دول العالم إلى "وقف العدوان والقصف الهمجي على قطاع غزة، ووقف مجازر الإبادة التي يتركبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في القطاع".



كما دعيا منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "اتّخاذ موقف داعم للشعب الفلسطيني ومستنكر للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة"، ودعيا أيضاً "الشعوب العربية والإسلامية إلى تكثيف الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته".