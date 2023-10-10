العراق يدعو روسيا للتحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، روسيا للتحرك العاجل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وجدد رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أوضح الرئيس الروسي أن هناك تحركات بشأن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية "وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".

وأكد على "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وأن قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".

ورحّب بمشاركة رئيس الحكومة العراقية في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد الأربعاء، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده.

كما تم اللقاء التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد وصل اليوم الي روسيا برفقة وفد وزاري في زيارة رسمية.