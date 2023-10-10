14 شهيدا فلسطينيا على الأقل في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية في بلدة /بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة، ارتقى إثرها 14 شهيدا على الأقل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة فلسطينية، ما أدى لاستشهاد 14 فردا من العائلة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بسلسلة غارات مبنى في مخيم /المغازي/ وسط القطاع، إضافة لعدة غارات على مدينتي /غزة/ و/خان يونس/.

وفي سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة.

كما أدت غارة إسرائيلية أخرى على منزل غرب مدينة /رفح/ جنوب القطاع إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، جرى نقلهم فيما بعد إلى أحد المستشفيات القريبة.

ويشهد قطاع غزة سلسلة غارات أعنفها في وسط وغرب مدينة غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف منازل وأراضي المواطنين المحاذية للخط الفاصل شرق وشمال القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم /الجلزون/، شمال رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مقدسيين.

وأصيب فلسطينيان آخران، أحدهما بجروح خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة منددة بالعدوان على غزة، في مخيم العروب شمال /الخليل/.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

ولم تسلم الضفة الغربية المحتلة من العدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي؛ إذ يواصل الاحتلال في غضون ذلك انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، مستخدما الرصاص الحي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما يشمل مدينة القدس.