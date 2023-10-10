تنفيذ قرارات الإزالة على المزارع السمكية بـ3 مراكز في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا بحضور كل من اللواء يوسف شباط المشرف على المنطقة الغربية للثروة السمكية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار، وأبو حمص وإدكو، ومهندسي جهاز الثروة السمكية بالبحيرة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة کتاب جهاز حماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة ووضع اليد، والإخلاء على مزارع سمكية ولاية جهاز الثروة السمكية.

كما استعرض مسئولي الجهاز، ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة الصادرة للمزارع السمكية لـ190 مزرعة سمكية بنطاق المحافظة، حيث تم سداد المديونية لـ64 مزرعة سمكية، وتم تسليم الوحدات المحلية المعنية باقي القرارات المتبقية وعددهم 126 مزرعة سمكية.

ووجه غطاس، بتكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المتبقية بكل وحدة محلية، وذلك على النحو التالي (67 مزرعة بمركز ادكو - 16 مزرعة بمركز كفر الدوار - 43 مزرعة بمركز أبو حمص)، بإجمالي 126 مزرعة سمكية، ولاية جهاز جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سداد مستحقات الدولة.