فلوريدا تواجه الإعصار ميلتون بأكياس الرمل

يستخدم سكان ولاية فلوريدا الأمريكية أكياس الرمل كإجراء وقائي أساسي لمواجهة إعصار ميلتون القوي الذي يضرب الولاية.

وتوضع هذه الأكياس حول المباني والأبواب لمنع دخول مياه الفيضانات وحماية الممتلكات من الأضرار الجسيمة.

وتستخدم أكياس الرمل بشكل رئيسي لصد الفيضانات المفاجئة التي ترافق الأعاصير، حيث تعمل كحاجز بسيط ولكنه فعال لاحتواء المياه وتقليل الدمار الناجم عن الارتفاع المفاجئ لمستويات المياه، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويضرب إعصار ميلتون الولاية بعد أسبوعين فقط على الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.

واستعانت مقاطعة ليك بالسجناء غير الخطرين لمساعدة السكان في تجهيز أكياس الرمل قبل أن يضرب الإعصار الولاية.

وفتحت المقاطعة عددا من المواقع أمام السكان يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء حيث وفرت فيها الرمل والأكياس، قبل أن تغلقها الثلاثاء استعدادا للإعصار.

وقال، رون يسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، في بيان، إن إدارة الطوارئ الفيدرالية سهلت توزيع 237000 كيس رمل على السكان، كما وزعت 726200 لتر من المياه و581000 وجبة جاهزة للأكل.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا أكياس الرمل، قد يبدو لهم هذا الخيار لردع الفيضانات غريبا، لكنه في الحقيقة فعال للغاية للحماية إذا تم ملء الأكياس واستخدامها بشكل صحيح.

وينقل موقع "يو أس أيه توداي" عن دليل سلاح المهندسين بالجيش الأميركي بشأن استخدام أكياس الرمل أنه "يمكن أن تعمل أكياس الرمل المملوءة والموضوعة بشكل صحيح كحاجز لتحويل المياه المتحركة إلى ما حول المباني بدلا من خلالها".

ويمكن لأكياس الرمل حماية الأبواب والنوافذ، وتستخدم للحد من دخول المياه عبر الأبواب والنوافذ.

ويشير الدليل إلى أنه يمكن لأكياس الرمل تقليل الفيضانات، لكنها لن تمنعها.

وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة أصدرها اليوم الخميس إن ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية.

وأضاف أنّ "البيانات تشير إلى أنّ عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا" المكتظة بالسكّان والواقعة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.