تعهدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بمنح مولدوفا حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 8. 1 مليار يورو (9. 1 مليار دولار)، قبيل استفتاء حول الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كيشيناو للإعلان عن حزمة المساعدات أوروبا تقف بقوة بجانب مولدوفا.

ومن المقرر أن يدلي مواطنو مولدوفا بأصواتهم في استفتاء حول الانضمام للاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى رئيسة مولدوفا الموالية للغرب مايا ساندو للفوز بفترة رئاسية أخرى في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نفس اليوم.

ويشار إلى أن البلاد منقسمة ما بين قوة موالية للاتحاد الأوروبي وأخرى موالية لروسيا.

ويرى أنصار الاستفتاء أنه يمثل خطوة من شأنها تعزيز مسار البلاد نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتأمل حكومة مولدوفا في الانضمام للتكتل الأوروبي بحلول 2030، على الرغم من أن الكثيرين يرون أن هذا الإطار الزمني طموح للغاية.

ويشار إلى أن اقتصاد مولدوفا قد تضرر من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وقالت فون دير لاين، إن حزمة الدعم الاقتصادي من المحتمل أن تؤدي لنمو حجم اقتصاد مولدوفا بواقع الضعف خلال عقد، وتقرب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الحزمة دعما ماليا لمشاريع البنية التحتية في مولدوفا مثل الجسور والسكك الحديدية وطريق بري يمتد من كيشيناو إلى مدينة أوديسا الأوكرانية.