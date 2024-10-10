أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت مبنى من طوابق عدة.

وناشدت قوات الأمن السكان الابتعاد عن مكان الغارة لتسهيل عمل طواقم الإسعاف.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لشخصية استثنائية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان، إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، مما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.

وأوضح أن الحكومة أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكل بنوده.

كما شدد على أن أولوية لبنان هي وقف العدوان الذي يتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بمن فيهم المدنيون وعناصر الإغاثة، واعتبر أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية.