زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت زاخاروفا: "الجانب الروسي يرحب بهذه الاتفاقيات، التي أصبح تحقيقها ممكنا إلى حد كبير بفضل العمل الدؤوب للوساطات المصرية والقطرية والتركية والأمريكية. هذه الجهود الدبلوماسية تستحق بالتأكيد التقدير العالي".

وأضافت: "الأهم بالنسبة لنا هو وضع حد لمعاناة المدنيين. يجب على الأطراف الوفاء الكامل بجميع التزاماتها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة دون أي أعطال."

وتأمل موسكو أن يكون وقف إطلاق النار هذه المرة مستداما، وقالت زاخاروفا: "سيساهم ذلك في تحقيق استقرار طويل الأجل في قطاع غزة، ويخلق ظروفاً لعودة جميع النازحين داخلياً، وسيسمح ببدء أعمال واسعة النطاق لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرت بالكامل تقريباً خلال الأعمال القتالية."

وأكدت: "ننطلق من أن التنفيذ الناجح للاتفاقية يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استئناف العملية السياسية للتسوية في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي المعروف، الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش في وئام وأمان مع إسرائيل".

واختتمت بالقول: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ صيغة 'الدولتين'، التي أقرتها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيساعد في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط."