أصدرت السلطات الفلبينية،اليوم الجمعة، تحذيرا من خطر حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية، متوقعة حدوث أضرار وهزّات ارتدادية من جرّاء هذا الزلزال الضخم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بُعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة ماناي في منطقة مينداناو جنوب الفلبين

ولم يُبلّغ في الحال عن وقوع أيّ خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد 11 يوما من زلزال عنيف خلّف 74 قتيلا وحوالي 72 ألف متضرّر في جزيرة سيبو بوسط الأرخبيل.

من جانبه، قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن التهديدات من موجات مد عاتية "تسونامي" الناجمة عن زلزال الفلبين قد زالت بعد رصد أمواج صغيرة.