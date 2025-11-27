التنمية المحلية: استثمارات إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بالصعيد بلغت 32 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" منذ بدايته عام 2015 حقق نتائج ملموسة في محافظات صعيد مصر، إذ بدأ العمل بمحافظتي سوهاج وقنا، ويمتد حاليا ليشمل أسيوط والمنيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية عبر راديو 9090، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو إحداث تحول حقيقي في التنمية المحلية الاقتصادية داخل صعيد مصر، من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في البرنامج بلغ نحو 32 مليار جنيه، موجهة لخدمة 8.3 مليون مواطن في الـ4 محافظات، مضيفًا أن البرنامج نجح في رفع نسبة تخطيط مياه الشرب النقية إلى 100% في المناطق المستهدفة.

وتابع أن نسبة تخطيط مشروعات الصرف الصحي بلغت نحو 45% في سوهاج وقنا، إلى جانب تنفيذ أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على رضا المواطنين وتحسن مستوى الخدمات.

ولفت إلى أن برنامج التمكين أسهم كذلك في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال بأكثر من 44%، وربط هذا التطوير بمبادرات التجمعات التنافسية، وبلغ عدد الشركات المستفيدة في المحافظات الـ4 نحو 79 ألف شركة.

وأشار إلى أن البرنامج حظي بتقدير دولي، حيث فاز بجائزة على المنصة الدولية للأمم المتحدة والبنك الدولي، كونه نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيقه في الدول والمناطق المماثلة حول العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شارك في المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.