تركيا ترفع حظر الطيران على مطار في إقليم كردستان العراق بعد مبادرة سلام مع حزب العمال الكردستاني

أنقرة (تركيا) (أ ب)
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:51 م

رفعت تركيا حظر الطيران على مطار في إقليم كردستان العراق، وهو حظر كان مفروضا في الأساس في 2023 بسبب مخاوف من أنشطة مسلحة كردية مزعومة في المنطقة.

وتم إعلان استئناف الطيران إلى مطار السليمانية الدولي من مكتب نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في ساعة متأخرة من أمس الخميس بعد اجتماع في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وناقش أردوغان وبارزاني العلاقات التركية مع العراق وإقليم كردستان، فضلا عن فرص التعاون والتنمية الإقليمية، وفقا لبيان من مكتب أردوغان.

ووافق حزب العمال الكردستاني في وقت سابق من العام الجاري على حل نفسه وترك الصراع المسلح في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا.

ورحبت رئاسة إقليم كردستان بقرار تركيا في بيان ووصفته بأنه انعكاس للروابط القوية بين الجانبين وخطوة من شأنها تعميق التعاون المشترك.

وأكدت الخطوط الجوية التركية أيضا استئناف الرحلات.

