جمعية إغاثية تركية تفتتح مخيما لإيواء نازحين في غزة

افتتحت جمعية "صدقة طاشي" الإغاثية التركية، مخيما لإيواء نازحين فلسطينيين في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية، الجمعة، بأن المخيم مدعوم من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد) التركية، ويتكون من 125 خيمة.

وأشارت جمعية "صدقة طاشي" إلى أن فريقا من متطوعيها قاموا بإيواء 125 أسرة فلسطينية في المخيم، ووزعوا عليهم الأسرّة والأغطية ولوازم المطبخ.

ولفتت إلى أن "مخيم موصياد" يضم مصلى يتسع لـ 500 شخص، وملعبا للأطفال، وحمامات.

وفي بيان الجمعية قال مديرها كمال أوزدال: " ننفذ مشاريع إيواء إضافة إلى المساعدات الطارئة التي نقدمها للمنطقة المنكوبة".

وأضاف أوزدال: "افتتحنا اليوم بدعم من موصياد مخيما في منطقة خان يونس حيث ستعيش 125 أسرة".

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.